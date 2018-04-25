Горячие французские штучки

Тарт с беконом и цуккини

Цуккини — 250 г, помидоры — 2 шт., бекон — 100 г, тесто слоеное — 500 г, сыр мягкий творожный — 150 г, сыр твердый — 50 г, яйца — 3 шт.

Тесто разморозить, раскатать, выложить на дно формы, сформировав по краям небольшие бортики. Цуккини тонко нарезать кружками и равномерно выложить на тесто. Бекон нарезать, разложить поверх цуккини. Помидоры нарезать тонкими кружками, выложить на бекон. Яйца смешать с творожным сыром. Залить этой смесью овощи. Выпекать в предварительно нагретой до 200 °С духовке в течение 25-30 минут. За 10 минут до готовности посыпать пирог тертым твердым сыром.

Тарт со шпинатом и сыром

Шпинат — 1 кг, тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка, масло сливочное — 60 г, сливки 30 %-ные — 200 мл, яйца — 2 шт., сыр тертый — 100 г, лук зеленый, мускатный орех, соль, перец.

Шпинат промыть, отрезать жесткие стебли, отварить в подсоленной кипящей воде (5 минут). Смешать сливки, яйца, сыр, добавить по вкусу мускатный орех, соль и перец. Шпинат отжать, крупно нарезать, отправить в сливки вместе с нарезанным зеленым луком, хорошо перемешать. Пласт теста разморозить, выложить в форму, смазанную сливочным маслом. Излишки обрезать, дно наколоть вилкой. Вылить начинку, разровнять вилкой, сверху положить несколько кусочков масла. Поставить форму в духовку, разогретую до 210 °С. Выпекать 20 минут, уменьшить температуру до 180 °С, выпекать 10 минут. Выключить духовку, дать пирогу отдохнуть 3 минуты и подавать.

Тарталетки с ягодами

Маргарин — 200 г, мука — 1 стакан, сахар — 80 г, яйца — 4 шт., сахарная пудра с ванилью — 2 ст. л., малина — 200 г, черника — 100 г.

Соединить в миске 2 яйца и сахар. Взбить в пышную массу миксером. Маргарин растопить, слегка остудить, добавить в яичную массу и быстро перемешать с помощью венчика. Добавить просеянную муку, замесить плотное тесто, накрыть его пленкой, на 30 минут поставить в холодильник. Разделить тесто на 8 частей, в каждую формочку положить по кусочку и распределить по поверхности формы. Поставить в духовку, разогретую до 180 °С, на 10-15 минут. Достать тарталетки, дать остыть и вынуть из формочек. Белки (2 шт.) взбить с сахарной пудрой, наполнить кремом каждую тарталетку и украсить свежими ягодами.

Тарт с колбасками и кабачками

Мука — 250 г, масло сливочное — 200 г, яйца — 5 шт., кабачки — 300 г, колбаски копченые — 150 г, сыр твердый — 60 г, масло растительное, соль.

Предварительно охлажденное сливочное масло порубить ножом, смешать с просеянной мукой и 0,25 ч. л. соли, перетереть руками в крошку, добавить яйцо, затем — 4 ст. л. ледяной воды, замесить тесто. Если необходимо, долить еще немного ледяной воды, чтобы тесто получилось гладким и эластичным. Скатать его в шар, накрыть пленкой, положить в холодильник на час. Кабачки вымыть, удалить плодоножки, нарезать на длинные бруски и обжарить на растительном масле. Колбаски разрезать вдоль. Взбить 4 яйца. Охлажденное тесто переложить на смазанную растительным маслом форму, распределить по дну и бортикам. Уложить в форму кабачки и колбаски, залить взбитыми яйцами, посыпать тертым сыром. Поставить тарт в разогретую до 200 °С духовку на 40-45 минут. Достать, разрезать на порции. Можно подавать как в теплом, так и в охлажденном виде.

Тарт с рыбой и шпинатом

Лосось (или семга) — 500 г, рыба белая (любая) — 300 г, шпинат — 300 г, чеснок — 2 зубчика, яйца — 3 шт., сливки 33 %-ные — 80 мл, мука — 250 г, масло сливочное — 125 г, соль, перец черный молотый, фасоль сухая.

Положить в блендер муку, рубленое холодное масло и соль по вкусу. Влить 2-3 ст. л. ледяной воды, замесить песочное тесто, сформировать шар, завернуть в пленку, отправить в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 3-5 мм, уложить в форму, прижать ко дну, засыпать сухой фасолью, на 7-10 минут поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Вынуть форму из духовки. Рыбу нарезать на небольшие кубики, положить в миску. Туда же отправить отжатый шпинат и измельченный чеснок. Приправить солью и перцем. Выложить начинку в форму с тестом, слегка залить взбитыми яйцами со сливками. Запекать в течение 30-35 минут, пока начинка полностью не схватится.

Тарт татен

Мука — 200 г, масло сливочное — 175 г, сахар — 150 г, яблоки — 1 кг, сахар ванильный — 2 г, соль.

Муку просеять в глубокую миску, добавить 100 г натертого на терке сливочного масла. Всыпать грамм ванильного сахара, щепотку соли, перемешать до состояния крошки. Замесить тесто, постепенно вливая ледяную воду (5 ст. л.). Убрать тесто в холодильник на 30 минут. Яблоки очистить, разрезать каждое на 8 частей. Оставшееся сливочное масло и сахар выложить в сковороду и растопить. Когда края смеси начнут темнеть, перемешать, всыпать ванильный сахар, снова перемешать и убрать сковороду с огня. Плотно уложить яблоки в сковороду. Поставить на слабый огонь, томить 15 минут, снять с огня, остудить. Тесто раскатать в пласт толщиной 3-5 мм, накрыть им яблоки, завернуть края теста внутрь сковороды, наколоть тесто вилкой по всей поверхности, поставить в духовку, нагретую до 180 °С. Выпекать пирог 40-50 минут, достать сковороду из духовки, дать немного остыть, накрыть плоской тарелкой и быстрым движением перевернуть пирог на тарелку. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой и листиками мяты.