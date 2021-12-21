Госдепартамент: США представят свой перечень озабоченностей российскими действиями

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что все подобные дискуссии возможны только при участии европейских союзников США. «Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров», — сказал он.

Прайс также заметил, что пока Соединенные Штаты не видят в действиях России ничего, что снизило бы имеющуюся обеспокоенность.

При этом в Госдепартаменте отметили, что конкретных планов по дискуссиям с Россией относительно взаимных обеспокоенностей в сфере европейской безопасности пока нет. «Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по различным каналам. Но пока сообщить мне не о чем, — сказал он. — Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим».

Российские предложения

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.