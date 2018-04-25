Госдолг нужно снижать только при условии восстановления экономики – глава ОЭСР

У государства дожна быть долгосрочная стратегия снижения долга, однако только в том случае, когда экономика начнет восстанавливаться после коронавирусного кризиса, говорит генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
По словам Хосе Анхеля Гуррии, такая стратегия действует не только в отношении Литвы, а всего мира.
«Госдолг растет из-за всех мер. Когда государство начнет восстанавливаться, правительству следует установить долгосрочные долговые цели и долгосрочную стратегию по снижению долга. Однако только после того, как восстановление экономики наберет обороты», — сказал Х. А. Гурриа во время видеоконференции, проведенной после презентации исследования литовской экономики ОЭСР президенту Литвы и представителям власти.
По словам главы ОЭСР, следующий год все еще будет таким периодом, когда мир будет бороться с коронавирусом, поэтому правительство должно обеспечить доступность фискальных мер.
«Пандемии нужно противопоставить все, все ресурсы, которые необходимы. 2021 год все еще будет периодом, когда мы все будем бороться с вирусом. Давайте обеспечим, чтобы мы были во всеоружии, во всяком случае в фискальном отношении», — подчеркнул А. Гурриа.
Большая часть банков и учреждений прогнозирует, что долг Литвы в этмо году приблизится к отметке 50% валового внутреннего продукта (ВВП), а в следующем году превысит ее.