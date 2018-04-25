Госдолг нужно снижать только при условии восстановления экономики – глава ОЭСР

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У государства дожна быть долгосрочная стратегия снижения долга, однако только в том случае, когда экономика начнет восстанавливаться после коронавирусного кризиса, говорит генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По словам Хосе Анхеля Гуррии, такая стратегия действует не только в отношении Литвы, а всего мира.

«Госдолг растет из-за всех мер. Когда государство начнет восстанавливаться, правительству следует установить долгосрочные долговые цели и долгосрочную стратегию по снижению долга. Однако только после того, как восстановление экономики наберет обороты», — сказал Х. А. Гурриа во время видеоконференции, проведенной после презентации исследования литовской экономики ОЭСР президенту Литвы и представителям власти.