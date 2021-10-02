Государство и самоуправления в этом году получили 530 млн евро незапланированных доходов

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Государственный бюджет и бюджеты самоуправлений Литвы в январе-августе получили доходов на 529,7 млн евро (6,6%) больше, чем прогнозировалось.

Фактические общие доходы этих бюджетов за восемь месяцев года составили 8,5 млрд евро (прогнозировались доходы в размере 7,971 млрд евро), сообщило Министерство финансов.

В госбюджет в январе-августе поступило около 6,98 млрд евро, доходы от налогов в госбюджет составили почти 6,531 млрд евро.

Поступления дохода на добавленную стоимость (НДС) составили 3,187 млрд евро – на 134,4 млн евро (4,4%) больше, чем прогнозировалось. От всех подакцизных товаров было получено 1,078 млрд евро доходов – на 6,6 млн евро (0,6%) больше, чем прогнозировалось.

Поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений составили 2,541 млрд евро, прогноз по этим доходам был превышен на 79,7 млн евро (3,2%).

Благодаря успешным финансовым результатам части предприятий за 2020 год поступления налога на прибыль составили 748,8 млн евро – на 208,4 млн евро (38,6%) больше, чем прогнозировалось.

Другие поступления в госбюджет (неналоговые), за исключением средств Евросоюза, составили 449 млн евро, то есть на 21 млн евро (4,9%) больше, чем прогнозировалось.