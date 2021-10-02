Франция зафиксирует цены на газ

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Власти Франции решили принять ряд мер из-за рекордных цен на газ, сообщает Politico. В частности, цены на газ планируют заморозить, а налоги на электроэнергию снизить.

«Мы заморозим, больше не будет подорожание газа», — сказал премьер-министр Жан Кастекс.

Он подтвердил. что 1 октября цены на газ подорожают на 12,6%, но пообещал, что это в последний раз.

При этом премьер отметил, что до конца года ожидается повышение цен на газ еще на 30%, а стоимость электроэнергии с февраля может вырасти на 10-12%.

Вместе с тем, он сообщил, что снижение цен ожидается с апреля.

Цена газа в Европе достигла рекордных высот. Топливо дорожает из-за его нехватки в преддверии отопительного сезона