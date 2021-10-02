Выручка госэнергохолдинга Ignitis grupe выросла на 27,5 % и составила 988 млн евро

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

За восемь месяцев этого года консолидированная выручка контролируемой государством энергетической группы Ignitis grupe составила 988,2 млн евро — на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (775,3 млн евро).

Скорректированная EBITDA в январе-августе составила 212,3 млн евро, что 23,2% больше, чем за тот же период прошлого года (172,3 млн евро).

Только в августе выручка составила 115,4 млн евро — на 21,1 % больше, чем в августе 2020 года (95,3 млн евро). Только в августе EBITDA составила 21,1 млн евро, или на 7,9% ниже (в прошлом году – 22,9 млн евро).

По информации холдинга, на рост выручки влияние оказали выросшие продажи электроэнергии коммерческим клиентами и более высокое количество распределения в сетевом сегменте. Эти причины связаны с более высоким потреблением и возросшими ценами на электроэнергию по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Выручка выросла в сегменте Гибкого производства из-за благоприятных условий на рынке. На рост доходов повлияли начавшие работу Когенерационные электростанции в Каунасе и Вильнюсе.

Скорректированная EBITDA за восемь месяцев этого года росла во всех сегментах деятельности — в сфере зеленого производства, решений для клиентов, гибкого производства и сетей.

Сейчас 73,08% акций Ignitis grupe принадлежит Министерству финансов, 26,92% акций — мелким инвесторам.

Акции Ignitis grupe котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи.