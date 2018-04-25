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Готовь сани летом…

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Крупные города Литвы начинают подготовку к Рождеству, и, например, Вильнюс намерен отказаться от некоторых мероприятий. Каунас и Клайпеда планы мероприятий пока не пересматривают и намерены принять окончательное решение после оценки ситуации — осенью.

Вильнюсский центр культуры уже объявил конкурс на украшение главной елки на Кафедральной площади. Глава этого ведомства Паулюс Юргутис сказал BNS, что сейчас обсуждают, не отказаться ли от украшения второй елки на Ратушной площади.

«Пока конкурс проводится для одной елки. Решение о второй, на Ратушной площади, будет принято позже – все будет зависеть от развития ситуации, может, одной елью ограничимся», – сказал П. Юргутис.

Со своей стороны, мэр Ремигиюс Шимашюс объявил в Facebook, что не будет традиционного концерта по случаю зажжения огней на рождественской елке, но другие мероприятия состоятся.

 «Допуская возможность второй волны коронавируса, пока мы все же не отказываемся от рождественских мероприятий — большинство из них будет проходить с соблюдением всех требований безопасности. Но большой концерт на Кафедральной площади по случаю зажжения огней на рождественской елке может не состояться», — сообщил мэр.

Советник мэра Каунаса Симонас Кайрис говорит, что в настоящее время муниципалитет только приступает к планированию мероприятий рождественского периода и готов внести коррективы с учетом ситуации с коронавирусом.

 «Ясно одно: никакие проблемы последнего времени не могут испортить праздничное настроение  горожанам. Мы готовы реагировать на ситуацию в стране и принимать соответствующие решения. Постараемся сделать так, чтобы пандемия не лишила каунасцев праздника Рождества», — сказал он BNS.

По словам С. Кайриса, в этом году Каунас украсит здания, улицы и мосты, а Ратушная площадь станет «сладкой рождественской сказкой» —  там по традиции появится рождественский городок. Елку, как и прежде, украсит художник Йоланта Шмидтене.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас  сказал BNS, что пока нет планов ограничивать праздничные мероприятия на Рождество, но город готовится к возможному обострению ситуации из-за коронавируса.

«Понятно, что до весны следующего года масштабы мероприятий не вырастут, это факт. Насколько уменьшатся – будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Литве и за ее пределами», — сказал В. Грубляускас. 

Глава Клайпедского муниципалитета также отметил, что город подвергается риску из-за постоянного потока людей, прибывающих из-за границы и путешествующих транзитом, поэтому ситуация из-за распространения болезни может меняться, и сейчас слишком рано говорить о мероприятиях рождественского периода.

«Сегодня стоит поговорить о том, как мы готовимся ко второй волне пандемии, — готовы ли медики,  достаточно ли мы подготовлены с точки зрения мер безопасности. Мы должны говорить не о том, сколько будет рождественских елок, а об эффективности разработанных во время первой волны схем и алгоритмов. Вот об этом нужно думать», — заверил мэр Клайпеды.

Информация «ЛК», BNS 

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