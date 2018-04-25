Премьер принес извинения

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис на своей странице в Фейсбуке извинился перед всеми пациентами и врачами, которые столкнулись с неудобствами из-за того, что больше недели не работала система e.sveikata. Однако ситуация могла сложиться еще хуже, добавил литовский премьер.

«В этом году система здравоохранения Литвы столкнулась с серьезными вызовами. Во-первых, COVID-19, с первой волной которого нам удалось справиться объединенными усилиями. Потом в течение недели была парализована система e.sveikatа, — писал премьер. — Искренне приношу извинения как пациентам, так и врачам за доставленные неудобства. Благодарю всех работников, которые приложили максимум усилий, чтобы «завести» систему”.

По словам премьера, в Литве в таких случаях принято искать виноватых, а не выход или путь решения проблемы. «Предлагаю на этот раз взглянуть шире и осознать, каким было реальное положение с e.sveikatа еще несколько лет назад, почему сложилась сегодняшняя ситуация. Хочу напомнить, что по этому вопросу в 2017 г. в парламенте проводилось расследование, во время которого констатировали, что с 2000 года в e.sveikata инвестировали 40 млн. евро, а получили… недействующую систему! В 2015 г. e.sveikata перенял Центр регистров, но и тут никакого прорыва не было, да и копии по решению тогдашних руководителей делали технологически устаревшим способом, — напомнил премьер. — Если бы за последнее время не было ничего сделано, то восстановление системы заняло бы не недели — восстановления вообще не было бы». С. Сквярнялис сказал, что необходимые решения будут приняты без промедления. «Реальная ситуация показала, что запланированные и утвержденные в прошлом году работы в связи с центрами данных и запасными серверами необходимо решать в срочном порядке», — написал он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ