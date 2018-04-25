Статистика измерила температуру экономики

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Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы за второй квартал этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшился на 3,7% и составил в ценах того времени 11,5 млрд евро. Только во втором квартале по сравнению с первым экономика упала на 5,1%, сообщил Департамент статистики.

Экономический кризис не был таким глубоким, как в 2009 году

«Самое большое влияние на спад во втором квартале оказала сфера услуг, на втором месте по силе влияния была промышленность, на третьем – строительство», — сказала на пресс-конференции глава Департамента статистики Юрате Петраускене.

По ее словам, уже можно сделать вывод, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис не был таким глубоким, как в 2008-2009 годах.

«Если проанализировать и сравнить кризис 2009-го и текущего года, то в 2009 году кризис был намного серьезнее, минус 12,7% ВВП. Сейчас мы видим спад 5,1% по сравнению с предыдущим периодом, т.е. с первым кварталом», – сказала она.

В наибольшей мере влияние пандемии ощутили предприятия торговли (23 проц., в апреле – 52 проц.) и услуг (29 проц., в апреле – 42 проц.), несколько меньше – предприятия промышленности (13 проц., в апреле – 24 проц.), строительства (16 проц., в апреле – 36 проц.).

Показатель доверия к торговле за июнь повысился на 15 пунктов, к услугам – на 11 пунктов, к строительству – на три пункта, к промышленности – на два пункта, показатель потребительского доверия – на один пункт, сообщает Департамент статистики.

Спад экономики Литвы – самый низкий из опубликованных в ЕС

Во втором квартале этого года сокращение экономики Литвы было самым низким из десяти стран Евросоюза, уже опубликовавших данные, сообщает BNS.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в апреле-июне сократился на 5,1% по сравнению с первыми тремя месяцами этого года. Годовое падение по сравнению со вторым кварталом 2019 года составило 3,7%.

Наиболее значительно из десяти опубликовавших показатели стран сократилась экономика Испании – на 18,5% за квартал и на 22,1% за год. ВВП Латвии за квартал сократился на 7,5%, а за год – на 9,6%.

Экономика противостоит вызовам пандемии

Литовская экономика хорошо справляется с вызовами коронакризиса, а новейшие показатели настраивают сдержанно оптимистично на вторую половину года, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

«Литовская экономика пока достаточно хорошо справляется с вызовами, обусловленными пандемией COVID-19. Невзирая на сильный шок для хозяйства страны, уже с мая мы отмечаем растущую экономическую активность. Своевременный фискальный ответ – меры, связанные с сохранением доходов населения, рабочих мест, ликвидности бизнеса, помогли амортизировать убытки, которые хозяйство понесло в апреле», – цитируются в пресс-релизе Министерства финансов слова В. Шапоки.

Однако, по его мнению, пока преждевременно утверждать, что положительная тенденция сохранится во втором полугодии. Растущее в последнее время число заражений и неопределенность по поводу будущего бизнеса, а также в сфере ожиданий потребителей могут вновь ухудшить ситуацию.

Между тем министр финансов Литвы повторяет, что расходы государственного бюджета 2021 года на потребление не должны увеличиваться, не планируется повышать и налоги, за исключением, возможно, экологических, сообщает BNS. В. Шапока предупреждает, что нужно думать о растущем долге страны, чтобы он не превышал маастрихтские критерии.

«Мы (министерство) внесем безопасный бюджет. Что значит безопасный? То, что говорить об увеличении расходов на потребление было бы небезопасно», — сказал министр на минувшей неделе в парламентском Комитете по бюджету и финансам.

«Нужно думать о размере долга. Если мы начнем превышать маастрихтские критерии, установленные для стран еврозоны, появится вероятность того, что в будущем долг начнет расти по экспоненте. Предстоящие годы, 2021-2023, для траектории долга исключительно важны», — сказал В. Шапока.

Литва пока не превышает маастрихтские критерии — госдолг в конце этого года должен достигать почти 50% валового внутреннего продукта, а критерий — не более 60%.

К слову, говоря о возможном повышении экологических налогов, В. Шапока имел в виду введение налога на пластик, который сейчас обсуждается в Евросоюзе.

Небольшой спад экономики обусловлен ответом государства

Новая статистика о состоянии экономики страны удивила, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ), сообщает BNS. По словам Витаса Василяускаса, то, что экономический спад оказался меньше прогнозируемого, обусловлено ответом государства на коронавирусный кризис.

«Видимо, основные факторы, обусловившие не столь заметное сокращение экономики, как мы прогнозировали, связаны прежде всего с фискальным ответом», — сказал В. Василяускас на пресс-конференции.

По его словам, приведенные Департаментом статистики показатели внутреннего валового продукта (ВВП) настраивают оптимистично.

«Цифры действительно приятно удивили, потому что, как вы помните, в июне мы прогнозировали более заметный годовой спад экономики, в районе 10%. Вне всякого сомнения, мы ждем конца года или наших так называемых «твердых» прогнозов в конце сентября, но вообще цифры настраивают довольно оптимистично», — сказал В. Василяускас.

БЛ прогнозировал на этот год спад ВВП 9,7%.

Между тем глава правления Банка Литвы Витас Василяускас заявил, что из-за пандемии предыдущий квартал был самым провальным в экономике Литвы со времен финансового кризиса 2009 года.

«Другие показатели, которые измеряют температуру экономики более оперативно, свидетельствуют, что в настоящее время большая часть секторов экономики уже или почти выкарабкалась. Однако неопределенность, особенно на экспортных рынках, остается чрезвычайно высокой, восстановление происходит очень неравномерно и хрупко, поэтому стоит применять меры стимулирования продуманно», – отметил он.

Глава БЛ отметил, что изменения в заработной плате также демонстрируют признаки восстановления. Данные показывают, что рост зарплаты начинает восстанавливаться и темпы роста даже достигают докризисного уровня. Однако еще слишком рано судить по месячным изменениям, является ли это восстановление устойчивым.

Во время карантина на рынке недвижимости произошли значительные потрясения: половина квартир в старом строительстве была продана, а продажа нового жилья практически прекратилась после очень активного начала года. Рост цен на жилье замедлился примерно до пяти процентов, а арендная плата упала на пять-десять процентов. Однако небольшое увеличение потока ипотечных кредитов свидетельствует о постепенном возвращении к покупателю интереса к недвижимости.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ