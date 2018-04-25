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TOP,Здравоохранение,Общество

Изменения в работе медучреждений

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В плане по обузданию второй волны COVID-19 должны быть четко сформулированы критерии заболеваемости, по которым будут решаться вопросы, связанные с ношением защитных масок,  деятельностью школ и прочих учреждений, с ограничениями различных мероприятий, подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.  

«Литва и другие государства уже накопили значительный опыт контроля над распространением вируса. Нельзя допустить, чтобы активизация пандемии застала нас врасплох второй раз», – цитирует  BNS слова президента после телефонной беседы с министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой.

Президент и министр обсудили подготовку ко второй волне пандемии коронавируса и обеспечение услуг здравоохранения жителям Литвы.

Кроме того, по информации президентской администрации, в ходе беседы внимание было уделено готовности Государственного оперативного центра по экстремальным ситуациям выполнять свои функции, возможностям работы учреждений здравоохранения в условиях роста числа пациентов, а также вопрос государственного резерва средств защиты и тестирования.  

По словам главы государства, даже если потребуется ввести дополнительные ограничения, предоставление обычных услуг здравоохранения не может прерываться. К этому следует тщательно подготовиться – обеспечить больницы и поликлиники личными средствами защиты, каждое лечебное учреждение должно быть заранее готово к управлению потоками пациентов. 

По данным Государственной больничной кассы, в июне 2020 года к семейным врачам попало на 60% меньше пациентов, чем в июне 2019-го. В июне 80% стационарных услуг предоставляли 14 больниц Литвы. 70–80% услуг предоставляли 19 больниц, 50–70% – 26, а 9 предоставляли менее 50% услуг. На данный момент медучреждениям для компенсации ущерба, связанного с сокращением потока пациентов, ежемесячно выплачивают 1/12 годовой суммы. В соответствии с распоряжением министра, чтобы медучреждения сохранили такое финансирование, они должны предоставлять не меньше 70% стационарных и 80% амбулаторных услуг.

Правительство Литвы на минувшей неделе отменило рекомендацию в связи с приоритетным предоставлением удаленных консультаций пациентам, сообщает BNS. По словам вице-министра Альгирдаса Шяшяльгиса, после этих поправок вопрос необходимости непосредственного визита по-прежнему будет решать семейный врач или специалист. «Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем и это не связано с инфекционным заболеванием, с коронавирусом, врач примет решение и в случае необходимости назначит визит», – сказал он. 

Статистика шокирует: частные клиники увеличили оборот до 120%, а государственные работают лишь на 20% мощности. Чтобы гарантировать доступность услуг, правительство намерено пересмотреть и другие рекомендации. Так, предлагают сократить время между визитами, если у пациентов нет температуры. 

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