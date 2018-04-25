Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Экономист Luminor Жигимантас Маурицас считает, что экономический спад в Литве будет одним из самых низких в Евросоюзе по сравнению с кризисом 2009 года.

Экономист сравнил восстановление экономик Литвы, Латвии и Эстонии. По его мнению, масштабы кризиса определялись двумя факторами: количеством случаев коронавируса и доверием к власти.

«Весной (март-май) снижение розничной торговли в Литве составило 7,3 процента (в среднем по ЕС – 9,8 процента), а в промышленности – 6,6 (в среднем по ЕС – 20,2 процента). Кроме того, экономики основных экспортных партнеров (Скандинавия и страны Балтии, а также Германия и Польша) также относительно мало пострадали от кризиса COVID-19, а это помогло литовскому экспорту восстановиться быстрее, чем ожидалось», – написал он в Фейсбуке.

Ж. Маурицас заявил, что в широком контексте по показателям промышленности и розничной торговли в наименьшей степени затронуты кризисом оказались Скандинавские страны, затем следуют страны Балтии и Центральная Европа. Худшая ситуация наблюдается на юге Европы и в Великобритании.

Экономист утверждает, что масштабы кризиса определялись двумя основными факторами: количеством случаев COVID-19 и доверием к власти.

«По сравнению с другими странами Балтии в Литве было очень похожее количество случаев COVID-19, но немного меньше уверенности (больше паники и более строгие условия карантина), поэтому результат был несколько хуже, чем в Латвии (и аналогичен Эстонии). Но начало года было лучше в Литве, да и “подарочки” перед выборами определят, что общий годовой результат Литвы, вероятно, будет лучше, чем у Латвии и Эстонии», – написал он.