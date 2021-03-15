TOP,Новости,Образование

Готовится план возвращения в школы всех учеников начальных классов

Фото pixabay.com

Министры здравоохранения и образования Литвы готовят план возвращения в школы всех учеников начальных классов. Его правительство рассмотрит в среду. 

Об этом в понедельник сообщила на заседании Кабмина премьер-министр Ингрида Шимоните. 

реклама

«Позднее на этой неделе, когда министры здравоохранения и образования согласуют нормальный текст или принципы предложения, мы рассмотрим условия, при которых ученики начальных школ смогут вернуться к контактному обучению», – сказал она. 

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что эти предложения будут представлены к следующему заседанию правительства. 

реклама

Оно предусмотрено на среду. 

В данный момент в классы разрешили вернуться ученикам лишь тех начальных школ, где обеспечивается тестирование учеников и школьников методом накопительного тестирования. Таким образом, контактное обучение возобновляется в четырех столичных школах, а в ближайшее время оно может быть возобновлено почти в 60 учебных учреждениях страны. 

Ограничения второго карантина в Литве были введены с 7 ноября, позднее они стали более строгими, а в середине декабря был введен контроль над передвижением между самоуправлениями. В конце февраля правительство продлило карантин до конца марта. 

С середины декабря ученики начальных классов перешли на удаленное или смешанное обучение, с середины декабря ученики начальных классов были на каникулах, а с января и до сих пор учатся дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.