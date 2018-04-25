Готовясь к распространению коронавируса, в Вильнюсе проведут дезинфекцию

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Готовясь к возможному распространению коронавируса, мэрия Вильнюса во вторник распорядилась провести дезинфекцию ручек и других контактных поверхностей в учреждениях, общественном транспорте, проветривать помещения. Кроме того, подготовлена информация о профилактике инфекции.

Об этом в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Мы уже дали указание городским властям дезинфицировать дверные ручки, поручни в общественном транспорте и другие часто используемые поверхности», — пишет Р. Шимашюс.

«Мы также требуем, чтобы учреждения, особенно школы и детские сады, чаще проветривали помещения (вы всегда можете напомнить своим воспитателям — это хорошая привычка, которая пригодится не только сейчас)», — сообщил мэр столицы.