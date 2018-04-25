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TOP,Виленский Вестник,Новости,Общество

Готовясь к распространению коронавируса, в Вильнюсе проведут дезинфекцию

Nuotrauka pixabay.com

Готовясь к возможному распространению коронавируса, мэрия Вильнюса во вторник распорядилась  провести дезинфекцию ручек и других контактных поверхностей в учреждениях, общественном транспорте, проветривать помещения. Кроме того, подготовлена информация о профилактике инфекции.

Об этом в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Мы уже дали указание городским властям  дезинфицировать дверные ручки, поручни в общественном  транспорте и другие часто используемые поверхности», — пишет Р. Шимашюс.

«Мы также требуем, чтобы учреждения, особенно школы и детские сады, чаще проветривали помещения (вы всегда можете напомнить своим воспитателям —  это хорошая привычка, которая пригодится не только сейчас)», — сообщил мэр столицы.

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По его словам, муниципальные власти обеспечены необходимыми гигиеническими средствами, персонал дополнительно проинструктирован, а также подготовлена ​​и распространена информация о профилактике. Мэр также обещает «дополнительную, более массивную информацию» жителям в ближайшем будущем.

«Плакаты готовы, напечатаны и скоро будут вывешены в общественных местах, школах, онлайн-социальных сетях и в других местах», — сказал он.

Мэр настоятельно рекомендует вам помнить рекомендации профессионалов: регулярно мыть руки, не касаться лица, часто проветривать помещения, а также не посещать лечебные учреждения при наличии обоснованных подозрений на инфекцию, а звонить 112.

Новый вирус COVID-19 уже распространился в 28 странах и все большее беспокойство вызывает информация о новых вспышках в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, около 80 000 человек инфицированы, около 2000 человек заражены коронавирусом за пределами Китая. От этого вируса погибло 2595 человек.

Литва дополнительно проверяет пассажиров из Китая и Северной Италии, прибывающих в ее аэропорты и Клайпедский морской порт. Чтобы более эффективно бороться с возможной вспышкой, Министерство здравоохранения предлагает правительству объявить чрезвычайную ситуацию.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению BNS

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