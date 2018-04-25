В аптеках остались последние упаковки с медицинскими масками

«Хочется иметь гораздо больше, чем есть в наличии. Поставщик отправляет столько, сколько он может. Каждая коробка, которую мы получаем, имеет огромное значение. В последний раз мы получили 400 коробок в прошлую пятницу, — сказала BNS Лаура Бельске.

По ее словам, в сети аптек осталось около 200 коробок медицинских масок.

«На данный момент у нас в аптеке 10 тысяч масок — 200 коробок. Этого очень мало, но такая сложилась ситуация, и когда шведские коллеги узнали, что они у нас есть, возмутились, как это могло произойти, потому что у них уже в течение месяца масок нет, так что ситуация в Литве еще не является критической», — сказала она.

По словам Л.Бельске, продажа респираторов находится на стадии рассмотрения.

«Респираторы не продаются в аптеках, и сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы их заказать», — сказала представитель Eurovaistine.

Представители литовских аптек также подчеркивают, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но могут защитить других людей от распространения вируса.

«Респираторы обеспечивают большую защиту»

Саулюс Чаплинскас, глава Центра инфекционных болезней и СПИДа, говорит, что респираторы помогут обеспечить большую защиту, но маловероятно, что люди будут носить их на улицах.

«Респираторы обеспечивают большую защиту и используются там, где существует особый риск, особенно в медицинских учреждениях», — сказал Чаплинскас BNS.

«Носить ее не так просто и удобно, как простую маску, и, вероятно, люди никогда не наденут ее на улицах», — добавил он.

По его словам, в настоящее время нет необходимости покупать медицинские маски из-за опасений коронавируса, потому что они не защищают от него.

Однако, по словам специалиста, было бы хорошо, чтобы медицинские маски носили дома даже те, кто перенес простуду.

Информация ЛК подготовлена по сообщению BNS