Граница Литвы с Россией из-за угроз охраняется в усиленном режиме — Билотайте

«Вооруженный Калининград совсем рядом, угрозы от соседей — также, поэтому мы в высокой боевой готовности, уделяем особое внимание обеспечению наших пограничников», — в понедельник во время визита по западной Литве написала министр.

Позднее она сказала журналистам, что у Клайпеды есть восемь стратегических объектов, среди них — терминал сжиженного природного газа в акватории порта, поэтому при оценке российской угрозы в Литве «мы обязаны быть максимально готовы».

«Мы не может расслабиться, обязаны быть максимально готовы. Поэтому после сегодняшнего визита я хочу заверить всех, что наши границы как на суше, так и на море максимально защищены, уровень боеготовности самый высокий», — отметила она.

А. Билотайте сообщила, что обновленные в этом году радиолокационная система и парк плавсредств помогает более оперативно реагировать и эффективнее осуществлять наблюдение за границей, а также пообещала уделять обеспечению пограничников особое внимание и в дальнейшем.

Она заверила, что в Литву уже прибыло оборудование для охраны морской границы, однако не уточнила, какое.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено