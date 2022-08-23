Азия и Африка страдают от наводнений

О последствиях непогоды в округе Хоши рассказал старейшина одной из деревень: «Люди потеряли скот, затоплены сельскохозяйственные угодья. Многие остались без крова и были вынуждены искать убежища в горах».

В соседнем Пакистане жертвами муссонов стали как минимум 36 человек, тысячи местных жителей эвакуированы. За последние три дня число погибших из-за наводнений и оползней на севере и востоке Индии перевалило за 40.

Рекордные осадки вызвали паводки в провинции Цинхай на северо-западе Китая, власти сообщают о 26 погибших.

В Судане с начала лета повышается уровень воды в реках Нил и Атбара. По информации гуманитарных организаций, в провинции Дарфур от стихии пострадали более 136 тысяч человек.