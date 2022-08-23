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Г. Науседа примет участие в Крымской платформе

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник дистанционно примет участие во второй встрече Крымской платформы.

«Литва никогда не признавала и не признает аннексии Крыма, как и других попыток России дискредитировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обязаны продолжать поддержку Украины, широко и громко в международном пространстве говорить о совершаемых Россией жестоких военных преступлениях. Всецело поддерживаю эту инициативу Владимира Зеленского», — накануне встречи заявил Г. Науседа.

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Крымская платформа — дипломатическая инициатива Украины, цель которой является привлечение внимание международного сообщества к незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

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