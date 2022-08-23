Комитет сейма по иностранным делам обсудит ситуацию с невыдачей виз русским

Она также отметила, что аргументы министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса важно выслушать и потому, что на 31 августа назначена неформальная встреча министров иностранных дел, где будет обсуждаться этот вопрос.

Заседение комитета будет закрытым.

После вторжения кремлевских сил в Украину, Литва была одной из первых стран ЕС, ограничивших выдачу гражданам России выдачу шенгенских и национальных виз. Похожие решения приняли Латвия и Эстония.

Таллинн пошел еще дальше: в страну не будут впускать российских туристов, имеющих выданные Эстонией шенгенские визы.

Чехия также заявила, что запрет на выдачу виз российским гражданам может быть включен в санкционный пакет в отношении Москвы.

Однако с таким решением не согласился Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инвазия в Украину «не является войной народа России, это — война Путина».

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