Греция ужесточила ограничения для невакцинированных

Греция вводит новые ограничения для непривитых местных жителей и туристов. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому.
Так, с 13 сентября и до 31 марта 2022 года лицам без сертификатов вакцинации или справки о перенесённом в течение последнего полугода COVID-19 будет запрещён вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие заведения общепита, а также развлекательные центры.
Непривитые могут посетить театры, кино, музеи, а также тренажерные залы, если предоставят ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанный за 48 часов.
Ранее власти прекратили бесплатное тестирование граждан, чтобы побудить их прививаться. Вакцинированным гражданам при необходимости можно сделать тесты бесплатно.
Меры, по мнению греческого правительства, помогут предотвратить четвертую волну коронавируса.tourister.ru