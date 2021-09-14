Греция ужесточила ограничения для невакцинированных

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Греция вводит новые ограничения для непривитых местных жителей и туристов. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому.

Так, с 13 сентября и до 31 марта 2022 года лицам без сертификатов вакцинации или справки о перенесённом в течение последнего полугода COVID-19 будет запрещён вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие заведения общепита, а также развлекательные центры.

Непривитые могут посетить театры, кино, музеи, а также тренажерные залы, если предоставят ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанный за 48 часов.