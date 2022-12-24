Греция закрыла небо для белорусских самолётов и запретила рейсы из Беларуси

Как сообщает ТАСС, Греция закрыла небо для белорусских самолётов и запретила рейсы в Беларусь и из неё.
Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Греции, греческие самолёты «не должны выполнять полёты в район полётной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства не считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».
Иностранным перевозчикам рекомендуется избегать пролёта над Беларусью.
Белорусским самолётам запрещается посадка на территории Греции, вылет с неё или пролёт над ней, за исключением воздушных судов, находящихся в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных бортов.tourister.ru