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Греция закрыла небо для белорусских самолётов и запретила рейсы из Беларуси

Фото belavia.by

Как сообщает ТАСС, Греция закрыла небо для белорусских самолётов и запретила рейсы в Беларусь и из неё.

Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Греции, греческие самолёты «не должны выполнять полёты в район полётной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства не считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

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Иностранным перевозчикам рекомендуется избегать пролёта над Беларусью.

Белорусским самолётам запрещается посадка на территории Греции, вылет с неё или пролёт над ней, за исключением воздушных судов, находящихся в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных бортов.

tourister.ru

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