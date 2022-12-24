Греция закрыла небо для белорусских самолётов и запретила рейсы из Беларуси

Фото belavia.by

Как сообщает ТАСС, Греция закрыла небо для белорусских самолётов и запретила рейсы в Беларусь и из неё.

Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Греции, греческие самолёты «не должны выполнять полёты в район полётной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства не считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».