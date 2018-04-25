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Грешная жизнь

Фото pixabay.com

Панявежская окружная прокуратура передала в суд дело, в котором ксендз из исторического региона Литвы Аукштайтия обвиняется в хранении фотографий и видеозаписей с детской порнографией, сообщает BNS.

Как сообщила на минувшей неделе прокуратура, досудебное расследование в отношении  католического священника было начато во время проведения правоохраной другого расследования в связи с аналогичными преступными деяниями.

Поначалу было установлено, что материалами порнографического характера через приложение социальных сетей Messenger делится с другими лицами ксендз Шяуляйской епархии. В числе его адресатов был и ксендз одного прихода Панявежской епархии. 

В ходе досудебного расследования в компьютере аукштайтийского священника было обнаружено много фотографий и видеозаписей порнографического характера. Эксперты Службы инспектора журналистской этики констатировали, что не менее чем в 53 файлах имеются видеозаписи и фотоснимки порнографического характера, на которых изображены дети до 18 лет или лица, которые подаются как дети. 

По словам возглавлявшего досудебное расследование прокурора Ричардаса Юозайниса, обвиняемый признал свою вину. Он сказал, что ему было известно, что присылать и хранить порнографические снимки и видео с несовершеннолетними запрещается, и сожалел о содеянном. За это правонарушение священнику грозит штраф или лишение свободы на срок до 2 лет.

Среди записей в компьютере этого ксендза была 31 фотография из базы данных Интерпола о сексуальной эксплуатации детей. 

Как информировали BNS в Панявежской епархии, этот священник уже отстранен от всех должностей.

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