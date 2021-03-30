Группа The Roop в первом полуфинале Евровидения выступит первой

Второй полуфинал откроют Сан-Марино, затем — Эстония и Чехия, а завершит выступления 17 стран — Дания.

Первый полуфинал состоится 18 мая, второй — через два дня, а финал — 22 мая.

В прошлом году конкурс песни Евровидение в Роттердаме не состоялся из-за пандемии COVID-19 и был перенесен на 2021 год.

Информация ЛК по сообщению BNS

Дисквалификация Беларуси

11 марта Европейский вещательный союз отказался допускать песню от Беларуси «Я научу тебя» на конкурс и удалил видеоролик к ней с канала «Евровидения» на YouTube, так как содержание песни «ставит под вопрос неполитический характер конкурса», потребовал от вещателя БТРК изменить содержание текста песни или выбрать новую. В случае отказа страна будет дисквалифицирована с конкурса. 26 марта 2021 года стало известно об отстранении Беларуси от участия в конкурсе, так как вещатель БТРК снова предоставил песню, нарушающую правила конкурса. Представитель Беларуси должен был выступить в первом полуфинале.

Песня России

Впервые за многие годы «Первый канал» принял решение провести национальный отбор песни для конкурса, самостоятельно отобрав заявки трёх исполнителей. Победа по результатам зрительского голосования певицы Манижи вызвала у российских зрителей смешанную реакцию. Сама певица подверглась шквалу различных оскорблений со стороны большой части зрителей, начиная от неприязни к её песне с феминистическим посылом и заканчивая негативными комментариями на ксенофобной и гомофобной почве

65-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Роттердаме (Нидерланды).

Начиная с конкурса 2021 года, исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы снизить количество членов делегации. Данное правило не является обязательным. Живой бэк-вокал также можно использовать или использовать записанный бэк-вокал вместе с живым. Предзаписанный бэк-вокал не должен перекрывать ведущего исполнителя или каким-то образом заменять его. Ограничений на количество бэк-вокалистов в предзаписанном вокале нет. После Евровидения-2021 это правило могут пересмотреть.

ru.wikipedia.org