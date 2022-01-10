ГСО одобрил досрочные закупки залповых оборонных систем

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В понедельник Госсовет по обороне (ГСО) Литвы решил, что залповые оборонные системы должны быть закуплены раньше, чем планировалось ранее.

Этот вопрос обсуждался на фоне царящего в регионе напряжения в связи с ситуацией в Украине, к границам которой Россия стянула десятки тысяч своих военных.

«Было одобрено сократить запланированные ранее сроки и вместе с соседними Балтийскими государствами приобрести оборонные системы залпового огня», – сказал журналистам после заседания ГСО советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

«Эта система значительно укрепит мощь литовской армии», – добавил он.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что системы MLRS (американская универсальная пусковая установка для запуска тактических ракет) планируется приобрести до 2026 года.

До сих пор эти системы планировалось закупить в 2028 году.

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