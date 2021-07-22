Гуманитарная помощь Польши Литве – несколько десятков палаток, сотни кроватей

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В Литву в четверг доставлена гуманитарная помощь Польши, которая призвана помочь в разрешении миграционного кризиса в стране.

В партии гумпомощи из соседней страны — несколько десятков палаток, 300 кроватей, 1,2 тыс. одеял, 100 подушек, столько же табуреток и тумбочек, 10 столов, шесть генераторов и пять дизельных систем отопления для палаток.

Эта помощь — оперативный ответ Польши на просьбу Литвы предоставить помощь в соответствии с механизмом гражданской обороны Евросоюза из-за возросшей миграции из Беларуси.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией через Беларусь, в страну уже попыталось попасть более 2,3 тыс. нелегальных мигрантов, большая часть их была задержана в июле. Среди задержанных преобладают граждане стран Ближнего Востока, Африки.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию, усилила охрану границы с Беларусью как за счет своих пограничников, так и за счет пограничников Европейского агентства Frontex.

Литовские должностные лица утверждают, что возросший поток миграции — это организованная акция белорусского режима против Литвы. Напряженность между Минском и Вильнюсом возросла после оспариваемых выборов президента Беларуси.