Гвардия Пенсильвании США – один из гарантов безопасности в регионе Балтии, говорит Рупшис

Национальная гвардия Пенсильвании (США) является одним из гарантов безопасности в Балтийском регионе, говорит в преддверии 30-летия сотрудничества с этой гвардией командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, посетивший США.
«В следующем году мы будем отмечать 30-летие сотрудничества, как гвардия укрепляет литовскую армию и является одним из гарантов безопасности и обороны в Балтийском регионе», — сказал для пресс-релиза командующий литовской армией.
Он поблагодарил Национальную гвардию Пенсильвании за ее поддержку в развитии военного потенциала и инфраструктуры Литвы, отметив, что опыт специалистов и взаимного взаимодействия «всестороннее укрепляет» литовскую армию.
В ходе своего визита в США Рупшис встретился с командующим Национальной гвардией Пенсильвании, которая является одной из крупнейших в системе обороны США — генерал-майором Марком Дж. Шиндлером.
Рупшис также посетил центр подготовки пилотов и специалистов по техническому обслуживанию ВВС PANG, где будут проходить обучение военнослужащие ВВС из Литвы. Их будут обучать пилотировать приобретаемые вертолеты UH-60 Black Hawk.
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