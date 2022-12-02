Гвардия Пенсильвании США – один из гарантов безопасности в регионе Балтии, говорит Рупшис

Он поблагодарил Национальную гвардию Пенсильвании за ее поддержку в развитии военного потенциала и инфраструктуры Литвы, отметив, что опыт специалистов и взаимного взаимодействия «всестороннее укрепляет» литовскую армию.

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В ходе своего визита в США Рупшис встретился с командующим Национальной гвардией Пенсильвании, которая является одной из крупнейших в системе обороны США — генерал-майором Марком Дж. Шиндлером.

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Рупшис также посетил центр подготовки пилотов и специалистов по техническому обслуживанию ВВС PANG, где будут проходить обучение военнослужащие ВВС из Литвы. Их будут обучать пилотировать приобретаемые вертолеты UH-60 Black Hawk.

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