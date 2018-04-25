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Бизнес,Регионы

Hesburger инвестирует в фабрику соусов в Каунасе 15 млн евро

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger начала строительство в Каунасском районе, в деревне Тиркилишкяй фабрики соусов и логистического центра. Планируется, что инвестиции составят около 15 млн евро.

Фабрика должна заработать в начале 2021 года, сообщает предприятие.

Директор по международному развитию Hesburger Ева Салмела сказала, что сейчас все соусы производятся в Финляндии. Плошадь новой фабрики составит порядка 5,6 тыс. кв. метров, поначалу ее мощности составят около 1000 тонн майонеза и других соусов в год.

Открытие новой фабрики и логистического центра позволит создать 20 новых рабочих мест, число которых за пять лет планируется удвоить.

За этот год в развитие Hesburger в Литве планируется инвестировать 5 млн евро, намечается открыть 7 новых ресторанов.

Выручка Hesburger в Литве составили в прошлом году 29 млн евро – на 24% больше, чем в 2017 году (23,43 млн евро).

BNS
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