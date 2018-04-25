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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Самые состоятельные предприниматели Литвы: Н.Нумавичюс, М.Райла и Д.Моцкус

Фото pixabay.com

Портал delfi.lt и журнал Reitingai составили список самых богатых жителей Литвы. В числе 330 самых богатых лиц страны чаще всего мелькают фамилии предпринимателей.

Согласно опубликованным на информационном портале delfi.lt в понедельник данным опроса, тройку самых богатых людей страны составляют единственный миллиардер Литвы, акционер Vilniaus prekyba Нериюс Нумавичюс, на втором месте — председатель правления Girteka logistics Миндаугас Райла, на третьем — владелец концерна  MG Baltic.

По утверждению авторов исследования, стоимость активов Н.Нумавичюса составляет 1 млрд 925 млн евро. В последнее десятилетие основной акционер Vilniaus prekyba увеличил свою долю с 37% до 77%.

По утверждению составителей списка, активы Дарюса Моцкуса, единственного владельца концерна MG Baltic, достигают 400 млн евро.

Активы работающего в сфере транспорта М.Райлы оцениваются в 907 млн евро. Его доля в ME Investija, которая управляет группой транспортных услуг Girteka, достигает 90%.

Также в пятёрку лидеров вошли Аугустинас Ракаускас (270 млн) и Владас Нумавичюс (263 млн), за ними идут Миндаугас Марцинкявичюс (255 млн), Дайнюс Дундулис (252 млн), Лида Лубене (208 млн), Артурас Ракаускас (178 млн) и Жильвинас Марцинкявичюс (160 млн евро).

Delfi.lt указывает, что для составления списка вместе с журналом Reitingai призвал на помощь финансовых аналитиков и аудиторов.

При оценке стоимости компаний в основном учитывались прибыль, кредиты, а также имеющиеся инвестиционные активы и денежные средства.

Многие предприниматели подчёркивают, что истинная ценность компании может быть раскрыта только при её продаже или листинге компании на фондовой бирже.

По словам редактора журнала Reitingai Гинтараса Сарафинаса, Литва выделяется среди богатых мира сего тем, что в списке имеется очень большое количество представителей торговых предприятий и довольно мало промышленников и производителей.

BNS
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