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В Австрии прошли досрочные выборы парламента

Photo by Österreichisches Außenministerium on Foter.com / CC BY

Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набирает 37% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в Австрии, состоявшихся 29 сентября, сообщает агентство АРА.

 Второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. Австрийская партия свободы набирает 16% голосов избирателей. Еще две партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер — Зеленые (14%) и Новая Австрия (8%). 

Напомним, что досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.

Это произошло из-за скандала с «племянницей российского олигарха», в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.  В середине мая немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший ультраправую Австрийскую партию свободы, обещает предполагаемой «племяннице российского олигарха» помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии. Видео было снято за несколько месяцев до выборов 2017 года.

Предполагалось, что женщина с видео — племянница бизнесмена Игоря Макарова, однако он это опроверг. 

На переходный период канцлером Австрии была назначена Бригитте Бирляйн, ставшая первой женщиной на этом посту. После досрочных выборов она подаст в отставку.

Президент Австрии поручит сформировать новое правительство победившей на выборах партии.

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