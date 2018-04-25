В Австрии прошли досрочные выборы парламента

Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набирает 37% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в Австрии, состоявшихся 29 сентября, сообщает агентство АРА.

Второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. Австрийская партия свободы набирает 16% голосов избирателей. Еще две партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер — Зеленые (14%) и Новая Австрия (8%).

Напомним, что досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.

Это произошло из-за скандала с «племянницей российского олигарха», в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. В середине мая немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший ультраправую Австрийскую партию свободы, обещает предполагаемой «племяннице российского олигарха» помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии. Видео было снято за несколько месяцев до выборов 2017 года.

Предполагалось, что женщина с видео — племянница бизнесмена Игоря Макарова, однако он это опроверг.

На переходный период канцлером Австрии была назначена Бригитте Бирляйн, ставшая первой женщиной на этом посту. После досрочных выборов она подаст в отставку.

Президент Австрии поручит сформировать новое правительство победившей на выборах партии.