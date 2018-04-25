Консерваторы обращаются к руководству страны относительно Островецкой АЭС

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Оппозиционный Союз Отечества-христианские демократы Литвы в субботу обратились к главе государства по вопросу строящейся в Беларуси Островецкой атомной электростанции (АЭС).

Консерваторы утверждают, что возобновление политического диалога между Литвой и Беларусью может стать угрозой национальной безопасности.

«Мы объявляем тревогу в связи с проясняющейся большой угрозой национальной безопасности и суверенитету из-за признаков капитуляции, свидетельствующих о том, что Островецкая электростанция в Литве постепенно легализуется лицами, ответственными за формирование официальной внешней политики, и исполнителями», — говорится в письме.

Они требуют, чтобы Островецкая АЭС не была введена в эксплуатацию, чтобы незамедлительно было выполнено отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, чтобы дипломатическимие средствами добивались принятия единой позиции стран Балтии и Европейского союза по недопущению попадания электроэнергии с Островецкой АЭС на рынки этих стран.