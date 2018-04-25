И. Шимоните: главная задача для нового кабмина — выйти из карантинной ситуации

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Главной задачей для нового правительства будет выход из карантинной ситуации, говорит кандидат консерваторов в премьер-министры Ингрида Шимоните.

«Главное, о чем придется думать новому правительству — как выйти из этой ситуации, так как нажать ручной тормоз не так сложно, как из этого выйти, и это показал опыт первой волны коронавируса, — сказала И. Шимоните журналистам в четверг.

Парламентская фракция партии Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД) в четверг на закрытом заседании обсудила ситуацию с управлением коронавирусом в стране с министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой.

Обещает больше информации

Кандидат в премьеры И. Шимоните назвала встречу с министром деловой, а говоря об изменениях в управлении ситуации с коронавирусом обещала больше информации для населения.

«На мой взгляд, иначе должна выглядеть коммуникация, и сегодня мы слышим от премьера, что он склонен по-прежнему пугать людей, не знаю, сплачивает ли это общество для сотрудничества, так как мне точно не хотелось бы, чтобы общество думало, что решения, которые сегодня принимаются, принимаются потому, что выборы закончились так или иначе», — сказала кандидат в премьеры.

«Есть цели, которыми задается правительство, во всяком случае, министр указал. Было бы хорошо, если бы эти цели были известны обществу и было бы меньше спекуляций, ведь ставится цель — взять под контроль рост новых случаев и достигнуть их уменьшения до определенной границы, с которой наши учреждения могли бы применять обычные меры контроля, отслеживать контакты, локальные очаги и т. п.», — сказала И. Шимоните.

Министр: ковидных коек больше нет

Министр здравоохранения А. Вярига сказал журналистам после встречи, что «очень по-деловому», «без политиканства» пообщался с фракцией консерваторов.

Он также подтвердил журналистам, что сейчас больных COVID-19 пациентов больше, чем было предусмотрено коек для них, поэтому говорить о резерве коек уже не приходится — его нет, сейчас система находится в процессе реорганизации.

«Прямого резерва коек для пациентов с COVID-19 нет, потому что он израсходован, было 405 ковидных коек, для инфекционных больных (…), сейчас пациентов уже более 600, учреждения используют уже не ковидные койки, а другие свои отделения, реорганизуют их (…). Это уже не резерв, это реорганизация системы, задействуются мощности, которые непосредственно не предусматривались», — сказал А. Верига.

Медики надеются на снижение числа случаев благодаря карантину

Приглашенный оппозицией на дискуссию в сейме по коронавирусной ситуации профессор медицины Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс сказал, что решение правительства объявить карантин было правильным, потому что наблюдается рост заболеваемости.

«Мы работали последнюю неделю и с уходящей властью, и с новой властью, чтобы показать, что нужно делать и что уже начали делать. Новая власть приступит к работе через месяц, ей достанется то, что будет сделано за этот месяц. Трехнедельный карантин должен переломить кривую новых случаев, а тогда будет видно», — прокомментировал В. Касюлявиюс ситуацию журналистам.

Директор клиники Сантарос по вопросам управлению Аушра Билотене-Мотеюнене сказала журналистам, что ситуация в Вильнюсском регионе из-за большого числа больных «напряженная, но не критическая», однако может такой стать.

«У нас заполнено пациентами 196 коек, 16 из них реанимационные, найти места в других лечебных учреждениях довольно сложно. Сегодня удалось договориться с больницей Укмерге, у нас есть еще 28 дополнительных мест», — сказала А. Билотене-Мотеюнене.

«В среднем около 20 тяжелых и крайне тяжелых пациентов госпитализируется в сутки, Укмерге нам хватит для заполнения максимум на два дня, потом идут дискуссии с больницами Алитуса, Швенчёнис, однако (…) 20-30 коек в такой ситуации не спасают», — сказала директор клиники Сантарос по вопросам управления.

Кабмин в среду объявил в стране с субботы карантин на три недели.

В Литве показатель заболеваемости коронавирусом в течение двух последних недель достиг 341 случая на 100 тыс. жителей.