В Копенгагене бесплатно раздадут деревья

Портал «Европульс» пишет, что власти Копенгагена выдадут саженцы деревьев жителям датской столицы, готовым за ними ухаживать. Эта акция является частью программы озеленения города.

Саженцы лиственных деревьев, произрастающих в Дании, можно будет посадить во дворе дома, на частной территории, но не дальше, чем за 10 м от общественного пространства, и так, чтобы была видна крона дерева.

Поучаствовать в акции предлагается отдельным гражданам, кооперативам, домовладельцам, компаниям. Аналогичный проект был реализован в пригородах Копенгагена в 2016 — 2018 годах: тогда жители высадили свыше 1 500 деревьев.