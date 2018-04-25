В Берлине будут курсировать бесплатные рейсовые электробусы

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Три маленьких желтых электробуса Kleine Gelbe рассчитанных на 6-10 пассажиров, в течение года будут ездить на двух маршрутах в центре Берлина. Поездки на них будут бесплатные. Об этом пишет Европульс.

Прошлой зимой в Берлине уже протестировали один такой электробус, его маршрут был вдвое короче нынешних, а его скорость — ниже. «Так, прошлой зимой тестируемый электробус разгонялся до 12 км/ч. Теперь скорость будет 15 км/ч, а весной, если все пойдет по плану, — 18 км/ч», — говорится в сообщении. «Для поездок не требуется билетов.

Среди пассажиров будет находится сопровождающий, который станет наблюдать за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций», — уточняет портал.