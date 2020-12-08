И. Шимоните обещает отдельный план по управлению ситуацией с COVID-19

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Назначенная премьером Литвы Ингрида Шимоните говорит, что детальные меры по борьбе с пандемией коронавиурса не включены в программу правительства, так как они будут выделены в отдельный документ.

«Это отдельный план. Поскольку программа правительства составляется на четыре года, и правительство будет действовать, надеюсь, в течение всего отведенного ему срока полномочий, и ему предстоит решать в течение этого времени не только проблемы ковида, ему придется решать всю массу проблем в нашем образовании, экономике, природоохране и других областях. Поэтому (это указано и в самой программе) есть отдельный план мер, и этот план мер тоже будет обнародован», — сказала новая глава правительства в понедельник.

По ее словам, план будет включать в себя «всю стратегию» — начиная с оценки нынешней системы здравоохранения и устойчивости общества в целом и заканчивая «восстановлением, которое мы понимаем как возможность благодаря вакцине получить «билет на свободу» после достижения широкого масштаба вакцинирования».