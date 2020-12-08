В ЕС пояснили механизм действия новых санкций

Евросоюз согласовал с Советом ЕС механизм санкций, которые будут накладывать за нарушение прав человека во всем мире. Санкции планируется применять против физических и юридических лиц, а также государственных и негосударственных организаций, которые ответственны за серьезные нарушения прав человека, пишет Европейская правда, ссылаясь на официальное сообщение Еврокомиссии.

Так, в механизме санкций предусмотрен запрет въезда для физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц.

Также запрещается оказывать финансовую помощь лицам, на которых ЕС наложил санкции за нарушение прав человека.