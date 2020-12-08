В ЕС пояснили механизм действия новых санкций

Евросоюз согласовал с Советом ЕС механизм санкций, которые будут накладывать за нарушение прав человека во всем мире. Санкции планируется применять против физических и юридических лиц, а также государственных и негосударственных организаций, которые ответственны за серьезные нарушения прав человека, пишет Европейская правда, ссылаясь на официальное сообщение Еврокомиссии.
Так, в механизме санкций предусмотрен запрет въезда для физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц.
Также запрещается оказывать финансовую помощь лицам, на которых ЕС наложил санкции за нарушение прав человека.
Карать санкционно в ЕС будут за геноцид, рабство, пытки, внесудебные казни, произвольные задержания и аресты, преступления против человечности.
«Под действие санкционного механизма могут попасть и другие нарушения прав человека или злоупотребления, если они являются широкомасштабными, систематическими и вызывают серьезное беспокойство «, — отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что новый санкционный режим вступит в силу 10 декабря. Он не будет копировать «акт Магнитского».korrespondent.net