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В ЕС пояснили механизм действия новых санкций

Photo by Euroced on Visualhunt.com / CC BY

Евросоюз согласовал с Советом ЕС механизм санкций, которые будут накладывать за нарушение прав человека во всем мире. Санкции планируется применять против физических и юридических лиц, а также государственных и негосударственных организаций, которые ответственны за серьезные нарушения прав человека, пишет Европейская правда, ссылаясь на официальное сообщение Еврокомиссии.

Так, в механизме санкций предусмотрен запрет въезда для физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц.

Также запрещается оказывать финансовую помощь лицам, на которых ЕС наложил санкции за нарушение прав человека.

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Карать санкционно в ЕС будут за геноцид, рабство, пытки, внесудебные казни, произвольные задержания и аресты, преступления против человечности.

«Под действие санкционного механизма могут попасть и другие нарушения прав человека или злоупотребления, если они являются широкомасштабными, систематическими и вызывают серьезное беспокойство «, — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что новый санкционный режим вступит в силу 10 декабря. Он не будет копировать «акт Магнитского».

korrespondent.net

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