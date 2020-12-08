Прокуратура прекратила досудебное расследование по словам А. Валинскаса о В. Томашевском

Как отмечает прокуратура, в данном случае не было совершено деяние, имеющее признаки преступления или уголовного проступка.

«На основании полученных в ходе досудебного расследования выводов специалистов по языку констатировано, что высказывания А. Валинскаса не могут быть признаны подстрекательством к насилию или физической расправе, потому что коммуникационная цель этих высказываний — не призвать или побудить зрителей поступить соответствующим образом, а выразить личное негативное мнение А. Валинскаса», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также отмечается, что содержание высказывания А. Валинскаса является уничижительным и оскорбительным, а свободу самовыражения он реализовал, выбрав неподходящие средства выражения, чем, возможно, нарушил нормы морали и этики, однако не равноправие лиц — ценность, которую защищает Уголовный кодекс.

Прокурор отмечает, что высказывания А. Валинскаса не перешли границу политической критики, так как отрицательные определения были применены, когда речь шла о деятельности председателя ИАПЛ -СХС и участвующих в политической деятельности его однопартийцев, как политиков, однако не было перехода к оскорблению или унижению людей, которые с ней не связаны.

Постановление о прекращении досудебного расследования может быть обжаловано вышестоящему прокурору.