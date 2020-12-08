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TOP,Выборы,Новости,Политика

Прокуратура прекратила досудебное расследование по словам А. Валинскаса о В. Томашевском

Коллаж ЛК

Вильнюсская участковая прокуратура во вторник сообщила о прекращении досудебного расследования по поводу слов бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса в  адрес председателя Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентария Вальдемара Томашевского.  

Расследование было начато в конце октября, когда бывший политик А. Валинскас, комментируя в интервью порталу delfi.lt итоги выборов, сказал, что таких, как В. Томашевский надо расстреливать.  

«Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником.  Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас. 

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Как отмечает прокуратура, в данном случае не было совершено деяние, имеющее признаки преступления или уголовного проступка. 

«На основании полученных в ходе досудебного расследования выводов специалистов по языку констатировано, что высказывания А. Валинскаса не могут быть признаны подстрекательством к насилию или физической расправе, потому что коммуникационная цель этих высказываний — не призвать или побудить зрителей поступить соответствующим образом, а выразить личное негативное мнение А. Валинскаса», — говорится в сообщении прокуратуры. 

Также отмечается, что содержание высказывания А. Валинскаса является уничижительным и оскорбительным, а свободу самовыражения он реализовал, выбрав неподходящие средства выражения, чем, возможно, нарушил нормы морали и этики, однако не равноправие лиц — ценность, которую защищает Уголовный кодекс. 

Прокурор отмечает, что высказывания А. Валинскаса не перешли границу политической критики, так как отрицательные определения были применены, когда речь шла о деятельности председателя ИАПЛ -СХС и участвующих в политической деятельности его однопартийцев, как политиков, однако не было перехода к оскорблению или унижению людей, которые с ней не связаны. 

Постановление о прекращении досудебного расследования может быть обжаловано вышестоящему прокурору. 

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