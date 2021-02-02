И. Шимоните обсудит с А. Меркель вакцинацию в ЕС, события в России и Беларуси

Литовский премьер Ингрида Шимоните обсудит в ходе удаленной беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель вызовы вакцинирования в Евросоюзе, события в России.
Об этом BNS информировала представитель литовского премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.
Она отметила, что И. Шимоните и А. Меркель также обсудят меры по контролю над пандемией, двухсторонние отношения и ситуацию в Беларуси.
В конце января компания AstraZeneca сообщила, что поставит ЕС меньше вакцины, чем планировалось, однако после переговоров с Еврокомиссий плановый объем был повышен.
Проблемы возникли и в доставке вакцины производства компаний BioNTech и Pfizer, когда последние сообщили о временном сокращении поставляемого количества.
В данный момент жителей ЕС вакцинируют прививками производства BioNTech и Pfizer, а также Moderna. Первые партии доз вакцины AstraZeneca должны начать поступать в начале февраля.