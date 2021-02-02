И. Шимоните обсудит с А. Меркель вакцинацию в ЕС, события в России и Беларуси

В конце января компания AstraZeneca сообщила, что поставит ЕС меньше вакцины, чем планировалось, однако после переговоров с Еврокомиссий плановый объем был повышен.

Проблемы возникли и в доставке вакцины производства компаний BioNTech и Pfizer, когда последние сообщили о временном сокращении поставляемого количества.

В данный момент жителей ЕС вакцинируют прививками производства BioNTech и Pfizer, а также Moderna. Первые партии доз вакцины AstraZeneca должны начать поступать в начале февраля.