И. Шимоните обсудит с главой Евроейского союза велоспорта проведение чемпионата

Во вторник литовский премьер Ингрида Шимоните обсудит удаленно с главой Европейского союза по велоспорту Энрико Делла Каса возможность проведения в Литве Европейского чемпионата по велотреку.
«Литва готова принять Европейский чемпионат по велотреку. В ходе беседы будут обсуждаться реальные возможности Литвы по его проведению», – сообщила BNS представитель премьер-министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.
Чемпионат должен был состояться в Беларуси, в четверг он был отозван в качестве реакции на принудительную посадку минским режимом пассажирского самолета с целью ареста оппонентов режима.
Между тем, И. Шимоните отметила, что Литва готова провести этот чемпионат. Мероприятие могло бы состояться на панявежской арене Cido, где есть велотрек.
Решение отозвать чемпионат в Беларуси совпадает со строгой реакцией Евросоюза на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
23 мая по распоряжению президента Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу.