И. Шимоните обсудит с главой Евроейского союза велоспорта проведение чемпионата

Чемпионат должен был состояться в Беларуси, в четверг он был отозван в качестве реакции на принудительную посадку минским режимом пассажирского самолета с целью ареста оппонентов режима.

Между тем, И. Шимоните отметила, что Литва готова провести этот чемпионат. Мероприятие могло бы состояться на панявежской арене Cido, где есть велотрек.

Решение отозвать чемпионат в Беларуси совпадает со строгой реакцией Евросоюза на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

23 мая по распоряжению президента Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу.