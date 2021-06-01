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И. Шимоните обсудит с главой Евроейского союза велоспорта проведение чемпионата

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Во вторник литовский премьер Ингрида Шимоните обсудит удаленно с главой Европейского союза по велоспорту Энрико Делла Каса возможность проведения в Литве Европейского чемпионата по велотреку. 

«Литва готова принять Европейский чемпионат по велотреку. В ходе беседы будут обсуждаться реальные возможности Литвы по его проведению», – сообщила BNS представитель премьер-министра по связям с общественностью Раса Якилайтене. 

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Чемпионат должен был состояться в Беларуси, в четверг он был отозван в качестве реакции на принудительную посадку минским режимом пассажирского самолета с целью ареста оппонентов режима. 

Между тем, И. Шимоните отметила, что Литва готова провести этот чемпионат. Мероприятие могло бы состояться на панявежской арене Cido, где есть велотрек.

Решение отозвать чемпионат в Беларуси совпадает со строгой реакцией Евросоюза на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

23 мая по распоряжению президента Александра Лукашенко в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair более чем со 100 пассажирами на борту. Летевшие им белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны и взяты под стражу. 

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