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В России анонсировали наращивание военной силы на западной границе

Фото Минобороны России

В России планируют в течение текущего года создать около 20 новых военных соединений и частей у своих западных границ для «противостояния» НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает  РИА Новости.

Шойгу отметил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые «наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ».

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«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», — заявил министр.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия. Также будут проводиться военные учения.

korrespondent.net

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