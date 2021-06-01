В России анонсировали наращивание военной силы на западной границе

Фото Минобороны России

В России планируют в течение текущего года создать около 20 новых военных соединений и частей у своих западных границ для «противостояния» НАТО. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Шойгу отметил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые «наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ».