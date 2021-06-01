Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 375 , скончались 6 человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 282,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 2,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 274 тыс. 776 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 256 тыс. 176 человек, декларированы 206 тыс. 560 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8811 человек, декларированное число больных составляет 58 тыс. 427.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4276 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8623 смерти.