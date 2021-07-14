И. Шимоните обсудит в Афинах опыт Греции с нелегальной миграцией

Nuotrauka lrv.lt

В среду литовский премьер-министр Ингрида Шимоните отправится в Афины, чтобы обсудить опыт Греции в управлении нелегальной миграцией, сообщило правительство.

В греческой столице планируются встречи премьера с главой правительства этой страны Кириакосом Мицотакисом, председателем парламента Константинасом Тассуласом, посетит Греческий Оперативный центр береговой охраны.

Как говорится в сообщении, планируется ознакомиться с опытом Греции в сфере контроля нелегальной миграции, обсудить возможную ее экспертную поддержку и обучение литовских должностных лиц в сфере предоставления убежища в Литве.

«Нам есть что обсудить, и по позиции в ЕС, поскольку Греция и Литва, Польша, Латвия и Эстония – все мы охраняем внешнюю границу Евросоюза. Поэтому следует искать одинаковые возможности и процедуры, чтобы какая-либо из стран не становилась уязвимым участком, через который Евросоюз столкнется с непредвиденными вызовами, создаваемыми нелегальными мигрантами», – сказала премьер.

На встречах будут также обсуждаться и двухсторонние отношения, возможности укрепления экономического сотрудничества.

Вместе с главой правительства в Грецию также отправятся вице-министры внутренних дел и юстиции, делегация экспертов высокого уровня, которые примут участие в консультациях с представителями греческих ведомств, отвечающих за миграционную политику.

В целом в этом году на границе с Беларусью литовские должностные лица задержали 1716 нелегальных мигрантов – в несколько десятков раз больше, чем в прошлом году. В основном это мигранты из стран Ближнего Востока и Африки, многие без документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы.

В этой связи правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию.

Минск утверждает, что перестал останавливать мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.