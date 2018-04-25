И. Шимоните: сначала будем ждать предложений партнеров по постам

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Консерваторы, победившие на парламентских выборах в Литве и планирующие сформировать коалицию с двумя либеральными партиями, прежде всего, хотят выслушать предложения партнеров по сферам, за которые они хотели бы отвечать, заявила лидер списка Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Ингрида Шимоните.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

По словам кандидата правых в премьеры, консерваторы могли бы предложить министров на все позиции, но на переговорах будут стремиться к «лучшему результату».

«Я бы сказала так: несмотря на то, что есть сферы, где политики Союза Отечества-Литовских христианских демократов или связанные с ними эксперты традиционно очень сильны, все же, мы оставляем возможность и для наших возможных партнеров представить свои предложения по кандидатурам, будем искать лучшего кандидата, который бы пользовался наибольшей общественной поддержкой для реализации тех дел, о которых мы сразу могли бы договориться», – сказала она журналистам в понедельник.

«Вероятно, вежливым ответом было бы утверждение, что ни одно место, ни для кого не зарезервировано», – подчеркнула И. Шимоните.

В свою очередь, лидер партии Габриэлюс Ландсбергис отметил, что «все позиции» как в правительстве, так и в сейме «можно обсуждать и подходящие люди видны».

Он еще раз акцентировал, что консерваторы приглашают и другие партии поддержать будущую коалицию, а также сказал, что будут стремиться сплотить и депутатов-самовыдвиженцев.

«Я бы не исключал, что мы могли бы найти способы сотрудничества и в будущем. Форму покажет время», – сказал Г. Ландсбергис.

На нынешних парламентских выборах победили бывшие восемь лет в оппозиции консерваторы. Они получили 50 мандатов и которые намерены сформировать правительство с либеральными партиями – Либеральным движением и Партией свободы. У такой коалиции было бы 74 мандата в сейме из 141.