И. Шимоните: третий этап либерализации будет отложен на 3-4 года

Она полагает, что за последние 10 лет не было сделано ничего, чтобы у Литвы были достаточные мощности производства электроэнергии, а главный виновник такой ситуации — президент России Путин, начавший войну в Украине и энергетическую войну с Европой.

«Почему эта война так болезненна для нас? Потому, что за последние годы не было сделано практически ничего, и здесь я имею в виду не тот год или полтора, когда работает это правительство, а за последние 10 лет не было сделано ничего, чтобы Литва была обеспечена своим производством», — добавила глава правительства.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис на прошлой неделе заявил, что последний этап либерализации рынка электроэнергии будет отложен больше, чем на год, однако не назвал конкретного срока. Он отметил, что за это время появится больше поставщиков возобновляемой электроэнергии, которые, как ожидается, будут объединяться и поставлять энергию потребителям.

Парламентская оппозиция предлагала отложить последний этап либерализации, когда независимого поставщика должны выбрать мелкие (до 1000 кВч в год) потребители.

Потребители третьего этапа — почти 400 тыс. домохозяйств, преимущественно люди старшего возраста — согласно действующему порядку должны выбрать независимого поставщика до 18 декабря, завершить либерализацию планировалось до января 2023 года.

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