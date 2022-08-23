В Польше озвучили объем предоставленной помощи Украине

Фото: Минобороны Польши

Польша предоставила Украине помощь на сумму более чем на 10 млрд злотых (2,1 млрд евро) с начала полномасштабного российского вторжения. Такую сумму озвучил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик, сообщает РАР в понедельник, 22 августа.

Он сказал, что видел оценки, согласно которым весь объем предоставленной Украине и ее гражданам помощи, включая пожертвования от простых поляков, превышает 10 млрд злотых.