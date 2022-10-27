И Япония, и Литва знают, что значит жить рядом с непредсказуемым соседом – И. Шимоните

Находящаяся с визитом в Японии премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что и японцы, и литовцы хорошо знают, что значит жить рядом с непредсказуемым соседом.

По словам И. Шимоните, вызов автократических режимов миру и безопасности сегодня брошен не только в Европе, что такое небезопасное соседство, хорошо понимают и в Японии.

„Литва на собственном болезненном опыте также знает, что значит жить рядом с соседом, который непредсказуем, недемократичен и неподотчетен ни своим гражданам, ни международному праву. Сегодня Литва и Япония твердо стоят на стороне свободы, человеческого достоинства и международного права», — заявила Шимоните на приеме по случаю столетия дипломатических отношений между Литвой и Японией.

На мероприятии премьер-министр подчеркнула демократические ценности, общие для обеих стран, и открытие новой страницы в истории двусторонних отношений, отмеченной стратегическим партнерством.

В своем выступлении И. Шимоните уделила внимание Тиуине Сугихаре, дипломату, работавшему в Литве во время Второй мировой войны и спасшего тысячи евреев.

«Благодаря таким смелым поступкам мир становится лучше. Однако было бы большой ошибкой думать, что в ходе истории зло исчезает само собой, а торжество свободы, жизни — это естественная данностью. Когда мы видим зло, мы должны постоянно противостоять ему и бороться за то, что важно для человечества. Нынешняя геополитическая ситуация требует именно такой четкой ценностной позиции», — говорися в пресс-релизе правительства.

«Военная агрессия России в Украине, систематические российские военные преступления и безответственный ядерный шантаж потрясли демократический мир, достучались до его совести и объединили его. Важность победы Украины над Россией не ограничивается границами Украины, потому что это война автократического режима против демократии как таковой и миропорядка, основанного на правилах», — подчеркнула И. Шимоните.

Начало официальных дипломатических отношений между Литвой и Японией датируется 20 декабря 1922 года, когда Токио признал Литовскую республику.

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