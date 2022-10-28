ИАЭ в четвертый раз ищет подрядчика для стороительства хранилища отходов

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

После трех неудачных попыток недействующая Игналинская атомная электростанция (АЭС) объявила новый тендер на строительство хранилища поверхностного захоронения низко- и среднеактивных короткоживущих отходов.

Наталья Сурвила-Глебова, руководитель отдела по связям с общественностью ИАЭ, сообщила BNS, что бюджет проекта был увеличен в связи с ситуацией на рынке, однако не раскрыла его масштабов увеличения. Ранее сообщалось, что строительство хранилища отходов обойдется примерно в 70 миллионов евро.

По словам руководителя ИАЭ Аудрюса Каменаса, контракт с подрядчиком будет подписан на четыре года.

ИАЭ сообщает, что хранилище будет состоять из трех железобетонных модулей, в которых можно хранить до 100 тыс. кубометров радиоактивных отходов. Отходы будут складироваться на протяжении всего периода вывода АЭС из эксплуатации, то есть до 2038 года.

Тендер на строительство хранилища отходов важен с точки зрения национальной безопасности. Будущий подрядчик должен быть одобрен правительством.

Проект финансируется Игналинской программой Европейского Союза.

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