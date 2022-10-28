В Литве увеличивается количество квалифицированных специалистов из третьих стран

Фото BNS/ Владаса Букенаса

Количество квалифицированных работников из третьих стран, желающих временно поселиться в Литве, в этом году постоянно увеличивается, заявила представитель Департамента миграции.

«С января по сентябрь постоянно наблюдается (видно — BNS) увеличение количества иностранцев, которые приезжают в качестве квалифицированных работников и получают вид на жительство», — заявила заместитель директора Департамента миграции Люция Войшнис на заседании Рабочей группы по решению проблем рынка труда парламентского Комитета по экономике.

Она отметила, что в октябре временный вид на жительство получили 3,5 тыс. квалифицированных специалистов.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено