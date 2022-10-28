Пашинян анонсировал мирный договор с Азербайджаном до конца года

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении до конца года заключить мирный договор с Азербайджаном. Об этом он сказал с трибуны парламента, сообщает Новости-Армения.

«Я хочу, чтобы договор был заключен до конца этого года. Насколько это реалистично? Отвечу так: я и правительство приложим все возможные усилия, чтобы это было реально», — сказал Пашинян.

При этом он выразил надежду, что до подписания мирного договора будут завершены работы по делимитации.

«Насколько это реалистично? Если учитывать, что в Праге мы достигли договоренности о том, что это произойдет на основании границ 1991 года, это может быть реально, потому что эти границы, по сути, известны», — заявил он.

По словам премьера, также должен начаться прозрачный для международного сообщества диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Как сообщалось, после встречи в Праге в начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что в определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Напомним, что 20 сентября США призвали Армению и Азербайджан к дальнейшим переговорам, чтобы ослабить напряжение после последней эскалации, в результате которой погибли десятки людей. Стороны конфликта выразили готовность решить это вопрос. Перед этим Ереван и Баку договорились о перемирии.