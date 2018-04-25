ИАЭС ищет оценщика потенциальных мест для захоронения отходов

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В связи с планами Литвы построить во второй половине этого столетия глубинный могильник для радиоактивных отходов с закрытой Игналинской АЭС (ИАЭС) идет поиск, кто мог бы найти и дать оценку потенциальных мест для его оборудования.

В сентября предприятие объявило конкурс на социально-экономическую оценку могильника предварительной стоимостью 468 тыс. евро (с НДС), исследование будет финансироваться на средства финансовых механизмов Норвегии. Планируется, что договор сроком на 12 месяцев будет подписан с победителем конкурса в первом квартале 2021 года.

Представители ИАЭС указали BNS, что оценщик представит свое заключение о наиболее подходящих оборудования могильника местах и дальнейших действиях, а также даст оценку, где лучше оборудовать могильник в социально-экономическом плане — в связи с безработицей, отношением к радиоактивным отходам, плотностью населения и пр.

Могильник будет предназначен для захоронения отработавшего ядерного топлива и других долгоживущих радиоактивных отходов. Сейчас намечается строить его в 2058-2067 годах, эксплуатировать в 2068-2074 годах, а закрывать — в 2075-2079 годах.

Подсчеты показывают, что только строительство могильника обойдется в 1 млрдевро, его эксплуатация — еще в 900 млн евро.

Исследования литовских ученых показывают, что безопасное захоронение отработавшего ядерного топлива технически возможно. Могильник должен быть оборудован глубоко под землей — на глубине нескольких сотен метров, где безопасность людей и окружающей среды будут обеспечивать естественные природные барьеры и несколько дополняющих друг друга искусственных (инженерных) барьеров.

ИАЭС была окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию предположительно будут продолжаться до 2038 года.