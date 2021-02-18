ИАЭС пригласили поделиться опытом на «Форуме защиты осведомителей 2021»

Как информирует ИАЭС, 18 февраля на удаленном мероприятии «Форум защиты осведомителей 2021», организованном по инициативе Генеральной прокуратуры ЛР и Литовского отделения ОУ «Transparency International», будет представлен внедренный на ИАЭС внутренний канал предоставления информации о нарушениях и стратегия его публичности (докладчик – руководитель Отдела превенции Витас Жуковскис).
В соответствии с Законом Литовской Республики о защите осведомителей, вступившем в силу 1 января 2019 года, учреждения государственного и частного секторов обязаны создать внутренние каналы предоставления информации, соответствующие стандартам безопасности, побуждать лица сообщать о нарушениях, незаконных или неэтичных действиях, которые вызывают угрозу общественному интересу.
Хотя закон заложил основы для эффективной защиты осведомителей в Литве, важно учитывать и практические возможности применения его положений, и достигнутые результаты.
С целью получения информации о том, как учреждения реализуют закон, Генеральная прокуратура ЛР и Литовское отделение ОУ «Transparency International» уже второй год подряд организуют «Форум защиты осведомителей». Во время данного мероприятия происходит обмен опытом, накопленным за два года, и даются ответы на поставленные вопросы.
ГП ИАЭС не случайно пригласили поделиться своим опытом, так как предприятие вместе с представителями Генеральной прокуратуры ЛР одним из первых в Литве инициировал и провел обучение персонала по ознакомлению с положениями Закона о защите осведомителей и обсуждению практических аспектов применения закона.
После обучения было получено много положительных оценок. В настоящее время планируется второй поток обучения персонала. Участие в мероприятии такого масштаба доказывает, что работа ведется в правильном направлении с выбором активной стратегии публичности — путем обучения и проактивных действий.
На предприятии заметна активность работников в предоставлении информации о возможных несоответствиях и нарушениях, растет правовая грамотность и сознательность работников.
Информация с сайта https://www.iae.ltnews.tts.lt