Висагинский вестник

ИАЭС пригласили поделиться опытом на «Форуме защиты осведомителей 2021»

Nuotrauka pixabay.com

Как информирует ИАЭС, 18 февраля на удаленном мероприятии «Форум защиты осведомителей 2021», организованном по инициативе Генеральной прокуратуры ЛР и Литовского отделения ОУ «Transparency International», будет представлен внедренный на ИАЭС внутренний канал предоставления информации о нарушениях и стратегия его публичности (докладчик – руководитель Отдела превенции Витас Жуковскис).

В соответствии с Законом Литовской Республики о защите осведомителей, вступившем в силу 1 января 2019 года, учреждения государственного и частного секторов обязаны создать внутренние каналы предоставления информации, соответствующие стандартам безопасности, побуждать лица сообщать о нарушениях, незаконных или неэтичных действиях, которые вызывают угрозу общественному интересу.

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Хотя закон заложил основы для эффективной защиты осведомителей в Литве, важно учитывать и практические возможности применения его положений, и достигнутые результаты.

С целью получения информации о том, как учреждения реализуют закон, Генеральная прокуратура ЛР и Литовское отделение ОУ «Transparency International» уже второй год подряд организуют «Форум защиты осведомителей». Во время данного мероприятия происходит обмен опытом, накопленным за два года, и даются ответы на поставленные вопросы.

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ГП ИАЭС не случайно пригласили поделиться своим опытом, так как предприятие вместе с представителями Генеральной прокуратуры ЛР одним из первых в Литве инициировал и провел обучение персонала по ознакомлению с положениями Закона о защите осведомителей и обсуждению практических аспектов применения закона.

После обучения было получено много положительных оценок. В настоящее время планируется второй поток обучения персонала. Участие в мероприятии такого масштаба доказывает, что работа ведется в правильном направлении с выбором активной стратегии публичности — путем обучения и проактивных действий.

На предприятии заметна активность работников в предоставлении информации о возможных несоответствиях и нарушениях, растет правовая грамотность и сознательность работников.

Информация с сайта https://www.iae.lt

news.tts.lt

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