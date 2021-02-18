ИАЭС пригласили поделиться опытом на «Форуме защиты осведомителей 2021»

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Как информирует ИАЭС, 18 февраля на удаленном мероприятии «Форум защиты осведомителей 2021», организованном по инициативе Генеральной прокуратуры ЛР и Литовского отделения ОУ «Transparency International», будет представлен внедренный на ИАЭС внутренний канал предоставления информации о нарушениях и стратегия его публичности (докладчик – руководитель Отдела превенции Витас Жуковскис).

В соответствии с Законом Литовской Республики о защите осведомителей, вступившем в силу 1 января 2019 года, учреждения государственного и частного секторов обязаны создать внутренние каналы предоставления информации, соответствующие стандартам безопасности, побуждать лица сообщать о нарушениях, незаконных или неэтичных действиях, которые вызывают угрозу общественному интересу.