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TOP,Выборы,Новости

ИАПЛ просит признать недействительными результаты выборов в сейм

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ -СХС) обратилась в Главную избирательную комиссию (ГИК) с просьбой признать недействительными результаты  выборов в сейм в многомандатном округе. 

«Из-за грубых нарушений закона ИАПЛ -СХС подала жалобу в ГИК, чтобы выборы в многомандатном округе были признаны недействительными», — сообщил лидер партии Вальдемар Томашевский на пресс-конференции в четверг. 

ИАПЛ-СХС утверждает, что Закон о выборах в сейм был грубо нарушен из-за кампании интернет-телеканала Laisves TV против лидера этой партии В. Томашевского и партии. 

Партия утверждает, что развернутая ведущим интернет-телевидения Андрюсом Тапинасом кампания ставила целью повлиять на избирателей, поэтому и должна была быть маркирована как политическая реклама. 

«Грубые нарушения — реклама не была маркирована, финансовые источники не указаны (…) для распространения рекламных клипов, не помеченных как политическая реклама, использовалось средство массовой информации, не зарегистрированное для распространения рекламы», — сказал В. Томашевский. 

Представитель партии в ГИК Вальдемарас Урбанас отметил, что «любая информация, целью которой является агитация за определенного субъекта политической кампании или против субъекта политической кампании, квалифицируется как политическая реклама». 

 «Политическая реклама, которая не маркирована, считается скрытой политической рекламой. По поводу финансирования политической кампании законы говорят четко, что любая реклама политической кампании должна быть четко показана и прозрачно оформлена в соответствии с хаконом, чтобы было видно финансирование этой кампании», — сказал В. Урбанас. 

ГИК может признать результаты выборов недействительными, если будет установлено, что грубые нарушения выборного законодательства существенно повлияли на результаты выборов. 

ИАПЛ -СХС получила в первом туре выборов 4,82% голосов, не смогла преодолеть 5%-й заградительный барьер в многомандатном округе и не прошла в сейм. В 1-м туре в одномандатных округах в сейм избраны два кандидата партии. Во второй тур вышли еще два кандидата этой партии. 

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